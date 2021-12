Una nuova guida di Bergamo con le voci di Donizetti, Mayr, Tasso e Giovanni XXIII (Di domenica 19 dicembre 2021) Gli autori sono Angelo Mapelli e Olimpio Talarico, docenti del liceo delle Scienze umane Secco Suardo. Un’opera originale che è guida, saggio e racconto allo stesso tempo, nella quale a descrivere le bellezze della città sono personaggi illustri del passato Leggi su ecodibergamo (Di domenica 19 dicembre 2021) Gli autori sono Angelo Mapelli e Olimpio Talarico, docenti del liceo delle Scienze umane Secco Suardo. Un’opera originale che è, saggio e racconto allo stesso tempo, nella quale a descrivere le bellezze della città sono personaggi illustri del passato

Ultime Notizie dalla rete : Una nuova Perché Draghi ha convocato la cabina di regia il 23 dicembre: nuove restrizioni a Natale? Perché Draghi ha convocato la cabina di regia? Che una nuova cabina di regia sarebbe stata convocata entro fine anno era cosa risaputa, anche perché il 31 dicembre scade lo stato di emergenza ; ...

Lazio, mascherine obbligatorie all'aperto da giovedì prossimo: allarme Omicron La delibera con la nuova misura potrebbe essere firmata già domani e dovrebbe entrare in vigore da ... Si tratta di una misura precauzionale, a prescindere quindi dal cambio di colore'. Al di la della ...

Auguri Papa Francesco, protagonista di una nuova serie Netflix Roma.Com Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Maja fa una scoperta su Floran Scopriamo le anticipazioni tedesche della soap opera Tempesta d'amore: Maja fa una scoperta su Floran! Ecco cosa succede ...

Storia di una donna e della fortuna che l’ha aiutata Che tu sia un giocatore abituale o che tu abbia deciso di tentare la sorte in un giorno in cui ti sentivi particolarmente fortunato, è probabile che almeno una volta nella vita tu abbia giocato al Sup ...

