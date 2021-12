Una gru crolla a Torino | 3 operai morti Travolti anche passanti | 3 feriti Landini | “Cantieri come il far west”

(Di sabato 18 dicembre 2021) Una gru èta su un palazzo di sette piani in via Genova, a, nel popoloso quartiere Nizza Millefonti, a pochi passi dal Lingotto. Sonotre: Roberto Peretto, 52 anni di Cassano d’Adda (Milano) e Marco Pozzetti, 54 anni, di Carugate (Milano), sonosul colpo. Filippo Falotico, 20 anni, di Coazze () è stato dichiarato deceduto poche ore dopo l’incidente in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni erano tutti sulla gru, quindi sospesi a decine di metri di altezza. Ci sono: uno è un collega delle vittime – Mirzad Svrka, 39 anni, residente a Chivasso () – e due, un uomo di 33 anni e una donna di 61, ora ricoverati, in codice giallo, al Centro Traumatologico ...

Agenzia_Ansa : Una gru è caduta questa mattina a Torino su un palazzo di via Genova. Secondo le prime informazioni, un uomo - prob… - Agenzia_Ansa : Un operaio è morto al Porto vecchio di Trieste, schiacciato sotto una gru. L'incidente è avvenuto poco dopo le 10 n… - emergenzavvf : ?? #Torino, crollo gru: venti #vigilidelfuoco impegnati, anche con team #usar, nelle operazioni di estrazione dei co… - Maxxxibb3 : RT @SlevinPollaK888: #torino una gru collassa e uccide straziandoli 3 operai ?? non può esistere nemmeno nel terzo mondo che accada una roba… - enrica_emme : Ennesima tragedia sul lavoro! Una gru cade su un palazzo, morti tre operai a Torino - Piemonte -… -

Non si può morire così, esisterà un Dio ...'. Dolore, lacrime, rabbia. Sullo sfondo le sirene dei soccorritori in arrivo in via Genova a Torino , dove il crollo diavvenuto intorno alle 10 di sabato 18 dicembre ha provocato la morte di tre operai, tra cui un 20enne, e il ferimento di un altro operaio e alcuni passanti. Immagini strazianti quelle riprese ...Si stava ultimando l'allestimento diper la ristrutturazione della facciata di un condominio. Sono due gli impianti coinvolti nel crollo. Il primo è lavera e propria, fornita dalla ditta ...Il capogruppo dei Popolari e Autonomisti all’Ars Totò Lentini presenterà domenica, 19 dicembre, il simbolo di “Alleanza per Palermo” in vista delle prossime elezioni comunali. L’appuntamento è previst ...Gru cade a Torino: la sirena dell'ambulanza, le lacrime e le urla del collega dopo il crollo: "Sono morti tutti e tre davanti" ...