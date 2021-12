Un nuovo test per la diagnosi del tumore al seno: distingue tra lesioni maligne e benigne (Di sabato 18 dicembre 2021) Migliorare la diagnosi di tumore del seno discriminando le lesioni benigne da quelle maligne: è quanto permette di fare la tomografia multimodale, un nuovo esame non invasivo sviluppato dal progetto internazionale SOLUS, coordinato dal Politecnico di Milano nell’ambito del programma europeo Horizon 2020 e realizzato da 9 partner di 5 Paesi. L’innovativo sistema di imaging tomografico multimodale è attualmente in fase di validazione clinica all’Ospedale San Raffaele: l’iter durerà complessivamente due anni, ma i risultati iniziali saranno disponibili già nei prossimi mesi. SOLUS (Smart Optical and Ultrasound Diagnostics for Breast Cancer) ha combinato in un’unica sonda imaging a ultrasuoni (ecografia ed elastografia) e tomografia in ottica diffusa, consentendo di ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 18 dicembre 2021) Migliorare ladideldiscriminando leda quelle: è quanto permette di fare la tomografia multimodale, unesame non invasivo sviluppato dal progetto internazionale SOLUS, coordinato dal Politecnico di Milano nell’ambito del programma europeo Horizon 2020 e realizzato da 9 partner di 5 Paesi. L’innovativo sistema di imaging tomografico multimodale è attualmente in fase di validazione clinica all’Ospedale San Raffaele: l’iter durerà complessivamente due anni, ma i risultati iniziali saranno disponibili già nei prossimi mesi. SOLUS (Smart Optical and Ultrasound Diagnostics for Breast Cancer) ha combinato in un’unica sonda imaging a ultrasuoni (ecografia ed elastografia) e tomografia in ottica diffusa, consentendo di ...

