“Un grave male” | la drammatica confessione dell’iconico deejay Come sta?

(Di sabato 18 dicembre 2021) I fan di Gigi D’Agostino sono passati rapidamente dalla gioia di poter fare gli auguri al loro idolo alla profonda tristezza per quanto rivelato dallo storico DJ. E’to proprio il re della dance italiana a comunicare sui social il suo difficilissimo momento, nel giorno in cui ha compiuto 55 anni. LEGGI ANCHE => Ucciso dal Covid a 50 anni il dj Paul Johnson: per quali hit verrà ricordato? “Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro unche mi ha colpito in modo aggressivo – le parole di Gigi D’Agostino che hanno sconvolto i suoi fan e tutto il mondo della musica – È un dolore conte… non mi da pace. La sofferenza mi consuma, mi ha reso molto debole… ma continuo a lottare… spero di trovare un pochino di sollievo”. Gigi D’Agostino ha poi voluto ringraziare i suoi affezionatissimi ...

Corriere : Gigi D’Agostino, l’annuncio sui social: «Sto combattendo contro un grave male» - LucioMM1 : @gloquenzi A parte l'assenza di elementi sufficienti per dire questo con precisione, chiariamo che ci si riferisce… - CarloCostelli : RT @FrancoScarsell2: 'Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo'.Con questo annunc… - ChiaraTedeschi6 : RT @Corriere: Gigi D’Agostino, l’annuncio sui social: «Sto combattendo contro un grave male» - Jose88699909 : RT @Corriere: Gigi D’Agostino, l’annuncio sui social: «Sto combattendo contro un grave male» -

"Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo. E' un dolore costante, non mi dà pace". Lo ha scritto su Instagram Gigi D'Agostino, il famoso produ ...Il popolarissimo deejay anni 80-90 in un post ha ammesso di stare soffrendo di un forte male, di cui non riesce a liberarsi, i fan gli mandano post per incoraggiarlo così come i vip.