Ultime Notizie Roma del 18-12-2021 ore 09:10 (Di sabato 18 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata Ben ritrovata da Francesco Vitale è sabato 18 dicembre da lunedì invece Marche Liguria Veneto e Trentino passo in zona gialla anti covid-19 le regioni che superano la soglia di allerta di occupazione delle terapie Intensive nuovo Picco di contagi in Italia poco meno di 6 milioni le persone con più di 12 anni ancora senza vaccino nel nostro paese in una settimana 200.000 i nuovi vaccinati il 75 39% dei ragazzi tra i 19 anni ricevuto almeno la prima dose Oggi manifestazione neopac seno va fuori Torino bollette in 10 rate ritorno dei bonus DVD governo deposit azionato sono assolutamente una manovra vengono riscritti anche le frazioni con una clausola salva bonus IRPEF per i redditi bassi crescita del PIL italiano confermata al 6,2% Quest’anno è ridimensionato al quattro per il 2022di bankitalia anticipano anche un ... Leggi su romadailynews (Di sabato 18 dicembre 2021)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata Ben ritrovata da Francesco Vitale è sabato 18 dicembre da lunedì invece Marche Liguria Veneto e Trentino passo in zona gialla anti covid-19 le regioni che superano la soglia di allerta di occupazione delle terapie Intensive nuovo Picco di contagi in Italia poco meno di 6 milioni le persone con più di 12 anni ancora senza vaccino nel nostro paese in una settimana 200.000 i nuovi vaccinati il 75 39% dei ragazzi tra i 19 anni ricevuto almeno la prima dose Oggi manifestazione neopac seno va fuori Torino bollette in 10 rate ritorno dei bonus DVD governo deposit azionato sono assolutamente una manovra vengono riscritti anche le frazioni con una clausola salva bonus IRPEF per i redditi bassi crescita del PIL italiano confermata al 6,2% Quest’anno è ridimensionato al quattro per il 2022di bankitalia anticipano anche un ...

