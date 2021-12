Ucraina, Putin agli Usa: il mio piano di pace (Di sabato 18 dicembre 2021) Mosca invia alla Casa Bianca il suo piano per l’Est: «Mai Kiev nell’Alleanza atlantica». Washington frena Leggi su lastampa (Di sabato 18 dicembre 2021) Mosca invia alla Casa Bianca il suoper l’Est: «Mai Kiev nell’Alleanza atlantica». Washington frena

Advertising

limesonline : ?????? Il mondo questa settimana via @nicklocatelli analisi di @LorenzoNoto2, @francescam63, @MarcoMilani05 e… - sandrogozi : La Russia ha una strategia di destabilizzazione dell’Europa che passa per Bielorussia, Ucraina e Bosnia-Erzegovina.… - il_piccolo : Ucraina, Putin agli Usa: il mio piano di pace - messveneto : Ucraina, Putin agli Usa: il mio piano di pace: Mosca invia alla Casa Bianca il suo piano per l’Est: «Mai Kiev nell’… - bordoni_russia : Comunque, ha detto l' ambasciatore degli Stati Uniti in Russia John Sullivan 'a noi non pare che Putin voglia inv… -