(Di sabato 18 dicembre 2021) “L’irrigidimento delle misure di contrasto al covid ha sicuramente avuto unsulle nostre operazioni e sulle vendite: posso dire che hanno influito in modo importante, creando non solo rallentamenti nelle prenotazioni ma anche cancellazioni”. Arriva dal direttore generale di, Mario, il bilancio per ora iniziale e di sicurodelleche rafforzano le misure di contenimento anti-covid per i viaggiatori e non ‘aprono’ altri corridoi per consentire più spostamenti verso mete esotiche, ambite dalle compagnie che organizzanoanche ai Caraibi. “Rispetto all’andamento dei contagi – dicea margine dell’inaugurazione del nuovo porto turistico di Dubai da ...

fisco24_info : Turismo, Zanetti (Costa Crociere): 'da nuove norme impatto negativo ma continuiamo a investire': 'L'irrigidimento d… -

Ultime Notizie dalla rete : Turismo Zanetti

Lo ha annunciato il direttore generale di Costa Crociere, Mario, da Dubai, all'... Un lavoro di sinergia in un'area strategica e importante per il'. Attesa, infine, per il 5 marzo 2022, ......Dubai chiude il 2021 con una movimentazione di passeggeri maggiore rispetto al 2019" spiega,... Un lavoro di sinergia in un'area strategica e importante per il". Il direttore generale ...'L'irrigidimento delle misure di contrasto al covid ha sicuramente avuto un impatto negativo sulle nostre operazioni e sulle vendite: posso dire che ...Genova - Dopo un mese di lavori in cantiere, parte oggi da Savona per la crociera di Natale nel Mediterraneo Costa Luminosa. Lo ha annunciato il direttore generale di Costa Crociere, Mario Zanetti, da ...