Turchia | Super Lig 2021 2022 | Balotelli gol e l’Adana di Montella batte l’Alanyaspor

(Di sabato 18 dicembre 2021)Demirspor ha messo in pratica un colpo in trasferta ai danni del, in occasione della diciassettesima giornata dellaLig turca. Successo rilevante degli uomini di Vincenzo, ex calciatore italiano e attuale allenatore del club in questione; dopo l’ultima esperienza infelice alla Fiorentina, buona resa disulla panchina del. A caratterizzare l’affermazione corsara delè stato un gol diMario, affiancato dalle reti dell’ex ‘italiano’ Bjarnason e di Vargas. Rincorsa per il titolo compromessa per, considerando i 16 punti di distanza dal Trabzonspor, ma attenzione alle ambizioni europee dei turchi. ...

(Di sabato 18 dicembre 2021)Demirspor ha messo in pratica un colpo in trasferta ai danni del, in occasione della diciassettesima giornata dellaLig turca. Successo rilevante degli uomini di Vincenzo, ex calciatore italiano e attuale allenatore del club in questione; dopo l'ultima esperienza infelice alla Fiorentina, buona resa disulla panchina del. A caratterizzare l'affermazione corsara delè stato un gol diMario, affiancato dalle reti dell'ex 'italiano' Bjarnason e di Vargas. Rincorsa per il titolo compromessa per, considerando i 16 punti di distanza dal Trabzonspor, ma attenzione alle ambizioni europee dei turchi.

L'allenatore dell'Adana Demirspor parla di Balotelli: "Ha il chiodo fisso della Nazionale, vuole tornarci e non è mai stato così concentrato. È difficile, ma ha tre mesi per convincere Mancini che con ...