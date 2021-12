Traffico Roma del 18-12-2021 ore 11:30 (Di sabato 18 dicembre 2021) Luceverde Roma Buongiorno e ben ritrovati all’appuntamento con il Traffico Traffico che è aumentato In quest’ultima ora sulle strade della capitale sul Raccordo Anulare troviamo coda carreggiata esterna tra via del mare e La Romanina mentre in carreggiata interna si sta in fila tra la cassa vincenziane la Salaria rallentamenti e code anche in tangenziale lungo via del Foro Italico tra L’aria è Corso di Francia nelle due direzioni brevi Code in entrata in città anche insultato Urbano della A24 da Portonaccio alla tangenziale molto trafficata con code anche via dell’ Appia Pignatelli vicolo della Basilica a via dell’Almone all’Eur per un evento commerciale fino alla mezzanotte di oggi è chiusa al Traffico via Alessio Baldovinetti da Viale del Tintoretto a via Paolo Di Dono 3 per interventi di pulizia ... Leggi su romadailynews (Di sabato 18 dicembre 2021) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati all’appuntamento con ilche è aumentato In quest’ultima ora sulle strade della capitale sul Raccordo Anulare troviamo coda carreggiata esterna tra via del mare e Lanina mentre in carreggiata interna si sta in fila tra la cassa vincenziane la Salaria rallentamenti e code anche in tangenziale lungo via del Foro Italico tra L’aria è Corso di Francia nelle due direzioni brevi Code in entrata in città anche insultato Urbano della A24 da Portonaccio alla tangenziale molto trafficata con code anche via dell’ Appia Pignatelli vicolo della Basilica a via dell’Almone all’Eur per un evento commerciale fino alla mezzanotte di oggi è chiusa alvia Alessio Baldovinetti da Viale del Tintoretto a via Paolo Di Dono 3 per interventi di pulizia ...

Advertising

muoversintoscan : ???TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: code RISOLTE tra Aglio e Calenzano-Sesto Fiorentino #viabiliTOS #viabiliFI - muoversintoscan : ? In #A1, in direzione Roma: code per traffico intenso tra Aglio e Calenzano-Sesto Fiorentino #viabiliTOS #viabiliFI - muoversintoscan : ? In #A1, in direzione Roma: code a tratti per traffico intenso tra il bivio A1/Var Baccheraia e Calenzano-Ses… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine traffico rallentato causa lavori tra Svincolo Firenze Sud (Km 300,9) e A1 Svincolo Firenze Sc… - ViaggiaTreno : Linea #Roma - #Napoli via #Formia: traffico fortemente rallentato. In corso l'intervento dei tecnici. Qui per info: -