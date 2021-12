Tortona-Venezia oggi in tv: orario e diretta streaming Serie A1 2021/2022 basket (Di sabato 18 dicembre 2021) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Bertram Derthona Tortona-Umana Reyer Venezia, sfida valida per la dodicesima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Reduce dalla sconfitta contro Trento, e in generale da un rendimento altalenante, la formazione neopromossa sfiderà tra le mura amiche i lagunari, altra squadra che sta vivendo un avvio di stagione travagliato, ma che ha ritrovato la vittoria in Eurocup contro Ljubljana. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di sabato 18 dicembre. La partita sarà visibile in diretta streaming su Discovery + e su Eurosport 2, disponibile anche su Sky e Dazn. In alternativa, Sportface vi propone una diretta testuale. SEGUI LA diretta ... Leggi su sportface (Di sabato 18 dicembre 2021) L’e le indicazioni per vedere inBertram Derthona-Umana Reyer, sfida valida per la dodicesima giornata dellaA1di. Reduce dalla sconfitta contro Trento, e in generale da un rendimento altalenante, la formazione neopromossa sfiderà tra le mura amiche i lagunari, altra squadra che sta vivendo un avvio di stagione travagliato, ma che ha ritrovato la vittoria in Eurocup contro Ljubljana. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di sabato 18 dicembre. La partita sarà visibile insu Discovery + e su Eurosport 2, disponibile anche su Sky e Dazn. In alternativa, Sportface vi propone unatestuale. SEGUI LA...

