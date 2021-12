Torre Annunziata | lido turistico frequentato da Totò trasformato in discarica | scatta il sequestro

(Di sabato 18 dicembre 2021) Denominata “spiaggia mappatella”, l’area a, a pochi passi dalla riva, un tempo era nota comeSanta Lucia. I Carabinieri della Compagnia disono impegnati in diversi servizi a largo raggio in tutta la città volti al contrasto dell illegalità diffusa. I militari dell’Arma, in questi giorni pre natalizi, stanno setacciando

I Carabinieri della Compagnia dihanno scoperto un enorme discarica abusiva in un'area demaniale data in concessione, un tempo nota come lido Santa Lucia. Un complesso che rappresentava il centro delle villeggiature, ...... il procuratore generale, Luigi Riello; il procuratore, Giovanni Melillo; la presidente del Tribunale, Elisabetta Garzo; il consigliere del Csm Antonio D'Amato; il procuratore di, ...Un’area di 6mila metri quadri zeppa di immondizia sequestrata a Torre Annunziata, nella provincia di Napoli: un tempo era luogo ambito di ...TORRE ANNUNZIATA - I carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata sono impegnati in diversi servizi a largo raggio in tutta la città volti al contrasto dell‘illegalità diffusa. I militari dell’Arma ...