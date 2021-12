Torre Annunziata | discarica abusiva nel lido frequentato da Totò | sequestro dei carabinieri

(Di sabato 18 dicembre 2021) Una enormea cielo aperto, un’area demaniale di 6mila metri quadri che un tempo a(Napoli) era nota comeSanta Lucia e dove oggi sono stati trovati 50 metri cubi di rifiuti speciali. Sono stati idella Compagnia di, con il supporto dei reparti speciali e deiforestali ma anche della Capitaneria di porto oplontina, a sequestrare il sito che in passato ospito’ anche il principe della risata, Toto’. All’interno dei 6mila metri quadri erano stoccati 50metri cubi di rifiuti speciali: frigoriferi, lavandini, materiali di risulta, scarti tessili. E ancora “dune” di sabbia miscelate a rifiuti la cui origine e tipologia e’ in corso di accertamento. Durante i ...

Una enorme discarica abusiva a cielo aperto, un'area demaniale di 6mila metri quadri che un tempo a Torre Annunziata (Napoli) era nota come lido Santa Lucia e dove oggi sono stati trovati 50 metri cub ...