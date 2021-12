Torino | la disperazione e le lacrime dei testimoni subito dopo il crollo della gru | “Non si può morire così” – Video

Advertising

flc_crea : RT @Alessandro23041: #Torino gli sciacalli quelli con il culo al caldo,cercano le percentuali sulle adesioni allo #SCIOPEROgenerale Per lor… - Alessandro23041 : #Torino gli sciacalli quelli con il culo al caldo,cercano le percentuali sulle adesioni allo #SCIOPEROgenerale Per… - fisicoperaria : @nonsonoioseitu Partita indegna a Lisbona manco quotata. Come la partita della disperazione a Torino. Meno male che… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino disperazione

Il Fatto Quotidiano

, gru crolla su un palazzo: morti tre operai - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Il cantiere per la ristrutturazione di una facciata Si stava ultimando l'allestimento di una gru ......Bisogna intervenire subito per aiutare queste persone ed evitare che precipitino nella. Catanzaro, La Spezia, Genova,, Verona, Bologna, Pavia, Monza, Milano, Lonigo, Voghera, ...“Non si può morire così”. Sono attimi terribili quelli registrati da un passante, col cellulare, subito dopo il crollo della gru su un palazzo di via Genova, a Torino, che ha causato tre morti e tre f ...Una gru è crollata su un palazzo in via Genova a Torino: hanno perso la vita tre operai che erano impegnati in lavori di ristrutturazione. La prima vittima è morta sul colpo, mentre gli altri due, che ...