Torino, in via Genova cade gru: due morti (FOTO) (Di sabato 18 dicembre 2021) È un sabato mattina drammatico quello del 18 dicembre a Torino. Una gru è caduta su un palazzo di sei piani e ha travolto degli operai che erano al lavoro. Il bilancio è quello di una vera e propria tragedia. Stando alle prime notizie sono, infatti, due le vittime, mentre una terza persona sarebbe in condizioni gravi. Gru cade su palazzo: intervento dei Vigili del Fuoco attorno alle 10.40 Secondo le ricostruzioni emerse un gruppo di tre operai è rimasto incastrato sotto l'intelaiatura della struttura. Attorno alle 10.40 è scattato l'intervento dei Vigili del Fuoco in via Genoa. Sul posto, come comunicato dallo stesso corpo tramite i canali social, sono intervenute quattro squadre. Le operazioni di estrazione dei tre operai sono state definite «complesse» e al lavoro ci sono le squadre Usar. Si tratta di una componente speciale dei Vigili del ...

