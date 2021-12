Torino-Hellas | Juric | “A Verona c’era entusiasmo | qui ancora scorie del passato”

(Di sabato 18 dicembre 2021) “E’ stato il periodo più bello della mia vita, abbiamo fatto grandi cose. Ringrazierò per sempre tutto l’ambiente, è stato magnifico”. Si prepara alla sfida da ex Ivan, attuale tecnico del, e pronto a sfidare il, la sua vecchia squadra ora guidata dall’amico Tudor: “Allena da dieci anni, lui è mio fratello. Condividiamo tante cose, sono strafelice di ciò che sta facendo: il progetto continua, è una cosa bellissima. E’ un tecnico di qualità, ma la vita è dura e a volte va bene e a volte no”. Sulle condizioni di Bremer e Djidji: “Hanno fatto passi in avanti, oggi faremo altra verifica. Mi auguro che stiano bene entrambi“. Sulle differenze tra le due piazze: “Il Toro ha una storia che ti fa innamorare, è una storia particolare anche per la tragedia che ha avuto. E’ una società molto importante. Al ...

... Ivan Juric si appresta a vivere una domenica da amarcord, quando il suoscenderà in campo ... All'lavoriamo in simbiosi con il ds Tony D'Amico, mi auguro di poter costruire col tempo lo ...... cercheremo di fare ancora di più, magari riusciremo a convincerli a venire di più allo stadio, poi aci sono aspettative diverse rispetto all'. Per quanto riguarda il rapporto con l'...Le dichiarazioni di Ivan Juric in vista di Torino-Hellas: "A Verona c'era entusiasmo, qui ancora scorie del passato" ...Il tecnico del Torino durante la conferenza odierna ha ampiamente parlato del proprio recente passato Mentre Igor Tudor non ha voluto parlare molto della sfida all’amico Ivan Juric, l’attuale tecnico ...