Torino, crolla una gru: strage sul lavoro. Terremoto a Bergamo e Milano (Di sabato 18 dicembre 2021) A Torino 3 operai sono morti sul lavoro, oggi 18 dicembre, attorno alle 10 del mattino. Una gru è crollata su un palazzo di 7 piani di Via Genova dove si stava per effettuare un intervento di manutenzione alla facciata. Due passanti che si trovavano lungo la strada al momento del crollo sono rimasti feriti. Una terza persona, un uomo, è stato estratto vivo dai pompieri dall'interno della sua auto, schiacciata dalla gru caduta. La dinamica della tragedia Da una prima ricostruzione del disastro di Torino i tre operai coinvolti nell'incidente si trovavano sulla piattaforma per montare il braccio della gru. "La gru è caduta, abbiamo fatto una strage… sono morti tutti… cosa stai a fare in ufficio!! Sono morti i gruisti, i tre montatori, vieni giù…". Sono le grida di un operaio, riprese in un video

