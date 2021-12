Tom Holland su Zendaya: "Ho chiesto più volte di recitare in Euphoria" (Di sabato 18 dicembre 2021) Tom Holland ha parlato del suo desiderio di apparire in Euphoria e di recitare insieme a Zendaya, che è tra i protagonisti della controversa serie. Tom Holland vuole condividere ulteriormente lo schermo con Zendaya. Durante una recente chiacchierata con i suoi fan su IMDb, il protagonista di Spider-Man: No Way Home ha parlato del suo desiderio di apparire in Euphoria. Come riportato da PEOPLE, interrogato sul suo desiderio di entrare a far parte del cast di Euphoria, Tom Holland ha dichiarato: "Guardate, ho lanciato una petizione parecchio tempo fa ma nessuno l'ha considerata. Sono davvero infastidito!". L'attore ha proseguito: "Durante le riprese dell'ultima stagione, ho visitato il set di Euphoria almeno 30 ... Leggi su movieplayer (Di sabato 18 dicembre 2021) Tomha parlato del suo desiderio di apparire ine diinsieme a, che è tra i protagonisti della controversa serie. Tomvuole condividere ulteriormente lo schermo con. Durante una recente chiacchierata con i suoi fan su IMDb, il protagonista di Spider-Man: No Way Home ha parlato del suo desiderio di apparire in. Come riportato da PEOPLE, interrogato sul suo desiderio di entrare a far parte del cast di, Tomha dichiarato: "Guardate, ho lanciato una petizione parecchio tempo fa ma nessuno l'ha considerata. Sono davvero infastidito!". L'attore ha proseguito: "Durante le riprese dell'ultima stagione, ho visitato il set dialmeno 30 ...

Advertising

mastupendo : il modo in cui amo tom holland - usagibakalol : RT @jungkookmysmile: TOM HOLLAND CHE SI GUARDA GLI EDIT DEI BANGTAN È VERAMENTE UNO DI NOI - Unpodepresso : RT @trashloger: Come Tom Holland sia riuscito a non spoilerare no way home resterà per sempre un mistero per me - Fra_bignaaaa : RT @camloves_MCU: la performance di Tom Holland in #SpiderManNoWayHome é stata assolutamente eccezionale, un lavoro stupendo, ci ha regalat… - justinbieberern : RT @JDBITALIANCREW: In un’intervista è uscita la domanda “Zendaya è in un video di Justin Bieber?”, alla quale Tom Holland ha detto “sarei… -