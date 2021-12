Times | ritrovato neonato affidato a marines in aeroporto a Kabul

(Di sabato 18 dicembre 2021) E' statoe sta per essere riportato alla famiglia Sohail Ahmadi, il bimbo afghano disperso dopo essere statodai genitori a un marine Usa all'Hamid Karzai didurante ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Times ritrovato

ANSA Nuova Europa

E' statoe sta per essere riportato alla famiglia Sohail Ahmadi, il bimbo afghano disperso dopo ... Lo riporta il, secondo cui il piccolo, che adesso ha sei mesi, dopo essere scampato a ...Se il "Daily Mail" ha rintracciato Ray Shayler, è stato il "" a trovare e intervistare l'altro ... anche lui oggi pensionato nella campagna inglese, che come il suo collega si èal ...E' stato ritrovato e sta per essere riportato alla famiglia Sohail Ahmadi, il bimbo afghano disperso dopo essere stato affidato dai genitori a un marine Usa all'aeroporto Hamid Karzai di Kabul durante ...