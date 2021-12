Tim, i conti non tornano nel gruppo di telefonia che ha appena liquidato con 7 milioni (e manlevato) l’ex ad Luigi Gubitosi (Di sabato 18 dicembre 2021) I conti non quadrano in Tim. Il socio francese Vivendi chiede e ottiene la testa dell’ex numero uno Luigi Gubitosi. Immagina azioni di responsabilità. Ma intanto gli azionisti sono disponibili a pagare all’ex numero uno di Tim una liquidazione da 6,9 milioni e accordano una manleva. Gubitosi viene quindi sollevato dalle responsabilità patrimoniali del suo ordinario operato in azienda. Una concessione particolarmente rilevante dal momento che i risultati della società si stanno rapidamente deteriorando e c’è in discussione l’intesa per la Serie A raggiunta con Dazn. Intanto il consiglio ha rinviato ancora il giudizio sulla manifestazione d’interesse del fondo americano Kkr che sarebbe disposto a mettere sul piatto 40 miliardi per rilevare l’intero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) Inon quadrano in Tim. Il socio francese Vivendi chiede e ottiene la testa delnumero uno. Immagina azioni di responsabilità. Ma intanto gli azionisti sono disponibili a pagare alnumero uno di Tim una liquidazione da 6,9e accordano una manleva.viene quindi sollevato dalle responsabilità patrimoniali del suo ordinario operato in azienda. Una concessione particolarmente rilevante dal momento che i risultati della società si stanno rapidamente deteriorando e c’è in discussione l’intesa per la Serie A raggiunta con Dazn. Intanto il consiglio ha rinviato ancora il giudizio sulla manifestazione d’interesse del fondo americano Kkr che sarebbe disposto a mettere sul piatto 40 miliardi per rilevare l’intero ...

