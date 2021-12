Tim, Gubitosi lascia l’azienda: accordo per buonuscita da 6,9 milioni (Di sabato 18 dicembre 2021) Luigi Gubitosi si è dimesso con effetto immediato dal Cda di Tim, dopo aver raggiunto un accordo che prevede la reciproca rinuncia a ogni pretesa in relazione al rapporto di lavoro dipendente. L’accordo prevede il riconoscimento a Gubitosi di un importo di circa 6,9 milioni di euro. L’ex a.d. ha inoltre rinunciato a qualsiasi pretesa nei confronti della Società in relazione al rapporto di amministrazione. Lo ha reso noto Tim in una nota. (In questo articolo esclusivo abbiamo svelato le clausole inedite dell’accordo sulla rete secondaria). Gubitosi, che ormai non aveva più la fiducia del primo azionista Vivendi, esce senza ‘maxi’ buone uscite ma con una liquidazione di 6,9 milioni di euro, spinto dalla stessa motivazione che lo aveva portato alla ... Leggi su tpi (Di sabato 18 dicembre 2021) Luigisi è dimesso con effetto immediato dal Cda di Tim, dopo aver raggiunto unche prevede la reciproca rinuncia a ogni pretesa in relazione al rapporto di lavoro dipendente. L’prevede il riconoscimento adi un importo di circa 6,9di euro. L’ex a.d. ha inoltre rinunciato a qualsiasi pretesa nei confronti della Società in relazione al rapporto di amministrazione. Lo ha reso noto Tim in una nota. (In questo articolo esclusivo abbiamo svelato le clausole inedite dell’sulla rete secondaria)., che ormai non aveva più la fiducia del primo azionista Vivendi, esce senza ‘maxi’ buone uscite ma con una liquidazione di 6,9di euro, spinto dalla stessa motivazione che lo aveva portato alla ...

