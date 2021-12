Thierry Breton: “L’Italia ha diritto di prendere misure, ma il Green Pass resta fondamentale” (Di sabato 18 dicembre 2021) Il commissario Ue è uno degli architetti del Passaporto vaccinale: «Queste decisioni spettano agli Stati» Leggi su lastampa (Di sabato 18 dicembre 2021) Il commissario Ue è uno degli architetti delaporto vaccinale: «Queste decisioni spettano agli Stati»

Advertising

il_piccolo : Thierry Breton: “L’Italia ha diritto di prendere misure, ma il Green Pass resta fondamentale” - messveneto : Thierry Breton: “L’Italia ha diritto di prendere misure, ma il Green Pass resta fondamentale”: Il commissario Ue è… - mariatad : RT @davcarretta: Thierry Breton sul nucleare: “Per il Green deal e zero emissioni nel 2050, avremo bisogno del nucleare. Chiunque dica il c… - defra_andrea : RT @davcarretta: Thierry Breton sul nucleare: “Per il Green deal e zero emissioni nel 2050, avremo bisogno del nucleare. Chiunque dica il c… - davideprandi : RT @davcarretta: Thierry Breton sul nucleare: “Per il Green deal e zero emissioni nel 2050, avremo bisogno del nucleare. Chiunque dica il c… -

Ultime Notizie dalla rete : Thierry Breton Covid, il Natale si colora di giallo L'ha sottolineato il commissario Ue al Mercato Interno Thierry Breton. Il governo ha presentato in Senato il maxi emendamento che recepisce l'intesa sulle tasse, compresa la decontribuzione per un ...

Energia: Breton, nucleare serve, chi dice contrario mente Lo sottolinea, in un'intervista a Bloomberg Tv, il commissario Ue al Mercato Interno Thierry Breton. .

Thierry Breton: “L'Italia ha diritto di prendere misure, ma il Green Pass resta fondamentale” La Stampa Covid, il Natale si colora di giallo Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l'ordinanza che sancisce il passaggio in area gialla a partire da lunedì di Marche, Liguria, Veneto e provincia autonoma di Trento, dove è stata ...

L’Ue spaccata sull’energia, trincea Berlino sul nucleare BRUXELLES. – Due parole, nucleare e Ets, e il tavolo dei leader è saltato. La fumata nera al Consiglio Ue sull’energia affonda le sue radici nel complesso capitolo della transizione ecologica. Sul ca ...

L'ha sottolineato il commissario Ue al Mercato Interno. Il governo ha presentato in Senato il maxi emendamento che recepisce l'intesa sulle tasse, compresa la decontribuzione per un ...Lo sottolinea, in un'intervista a Bloomberg Tv, il commissario Ue al Mercato Interno. .Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l'ordinanza che sancisce il passaggio in area gialla a partire da lunedì di Marche, Liguria, Veneto e provincia autonoma di Trento, dove è stata ...BRUXELLES. – Due parole, nucleare e Ets, e il tavolo dei leader è saltato. La fumata nera al Consiglio Ue sull’energia affonda le sue radici nel complesso capitolo della transizione ecologica. Sul ca ...