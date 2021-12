Theo ancora in dubbio, Florenzi favorito su Kalulu: le ultime da Milanello (Di sabato 18 dicembre 2021) Domenica alle 20.45 Milan - Napoli a San Siro. Le ultime sui rossoneri da Milanello con il nostro Marco Pasotto Leggi su video.gazzetta (Di sabato 18 dicembre 2021) Domenica alle 20.45 Milan - Napoli a San Siro. Lesui rossoneri dacon il nostro Marco Pasotto

Advertising

Guido_Sgodo : @JacquesD10_ @emme1908 Sono d'accordo sulla difesa, ma anche quella del Napoli senza Koulibaly fa schifo. Comunque… - er_pasca : @UmbertoF97 Io contro Zaniolo, 1° gol.?? E gioco ancora in 8/9 perché a cc mi gioca solo Traorè, degli altri 7 é arr… - infoitsport : Theo Hernandez, ansia Milan: ancora febbre, oggi ha lavorato a parte - The__Musti : Oggi tifosi del Napoli mi assicuravano che fossimo messi meglio di loro. In 4 ore Theo e Romagnoli sono diventati i… - GIUSPEDU : RT @theMilanZone_: ?? Ancora un po' di febbre per #Theo, anche oggi ha lavorato a parte via @SkySport -