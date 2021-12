Terremoto oggi Milano: epicentro magnitudo ultime notizie (Di sabato 18 dicembre 2021) Una forte scossa di Terremoto è stata avvertita a Milano e nella provincia di Bergamo verso le 11.34 di oggi, sabato 18 dicembre. In diverse zone della città i palazzi hanno tremato con alcune persone che sono scese in strada. Secondo il sito dell’Ingv (istituto nazionale geofisica e vulcanologia) la scossa è stata di 4.4 a 26 chilometri di profondità, con epicentro a Bonate Sotto in provincia di Bergamo. Leggi su tpi (Di sabato 18 dicembre 2021) Una forte scossa diè stata avvertita ae nella provincia di Bergamo verso le 11.34 di, sabato 18 dicembre. In diverse zone della città i palazzi hanno tremato con alcune persone che sono scese in strada. Secondo il sito dell’Ingv (istituto nazionale geofisica e vulcanologia) la scossa è stata di 4.4 a 26 chilometri di profondità, cona Bonate Sotto in provincia di Bergamo.

