Terremoto nel Nord Italia, l’esperto: “È stato il più forte sisma nella bergamasca dal 1979” (Di sabato 18 dicembre 2021) “Un sisma di quest’entità non si verificava”, nella zona della bergamasca, “dal 1979”. A dirlo, intervistato dall’Ansa, è il direttore dell’Osservatorio Nazionale Terremoti (Ont) dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), Salvatore Stramondo, descrivendo il fenomeno sismico della mattina del 18 dicembre che ha avuto epicentro a Bonate Sotto, in provincia di Bergamo. “È stato un evento leggero e profondo“, aggiunge Carlo Doglioni, presidente dell’Ingv, spiegando che attività “tra 4 e 5 di magnitudo sono” da considerarsi “relativamente deboli: i terremoti in Italia, solitamente causano danni oltre 5.5“. Poi ci sono delle variabili, come le costruzioni in superficie e la profondità dell’epicentro. “Un Terremoto che avviene in profondità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) “Undi quest’entità non si verificava”,zona della, “dal”. A dirlo, intervidall’Ansa, è il direttore dell’Osservatorio Nazionale Terremoti (Ont) dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), Salvatore Stramondo, descrivendo il fenomeno sismico della mattina del 18 dicembre che ha avuto epicentro a Bonate Sotto, in provincia di Bergamo. “Èun evento leggero e profondo“, aggiunge Carlo Doglioni, presidente dell’Ingv, spiegando che attività “tra 4 e 5 di magnitudo sono” da considerarsi “relativamente deboli: i terremoti in, solitamente causano danni oltre 5.5“. Poi ci sono delle variabili, come le costruzioni in superficie e la profondità dell’epicentro. “Unche avviene in profondità ...

