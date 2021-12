Terremoto nel bergamasco | scossa 4 4 avvertita anche a Milano

(Di sabato 18 dicembre 2021) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Unadidi magnitudo 4.4 è stata registrata alle 11.34 in provincia di Bergamo. Ilè stato avvertito. L'epicentro dellaè stato localizzato a Bonate Sotto. "#Lombardia. La nostra #SalaSituazioneItalia è in contatto con le strutture di #ProtezioneCivile sul territorio. Verifiche in corso" si legge in un tweet del Dipartimento di Protezione Civile.

... con epicentro a 4 km da Pero, a 56 km di profondità: fu il più forte con epicentro nel milanese degli ultimi 500 anni, secondo quanto rilevato da Lucia Luzi, a capo della sezione di ... Forte scossa di terremoto nel Bergamasco, avvertita anche a Milano. La terra, come riferisce l'Ingv, ha tramato alle 11:34 in provincia di Bergamo: il sisma è stato di magnitudo 4.4, con epicentro a Pontirolo Nuovo.