Terremoto Milano | ultime notizie sulla forte scossa | al momento non si registrano danni

(Di sabato 18 dicembre 2021) Alle 11.30 unadisi è registrata in provincia di Bergamo ed è stata avvertita distintamente anche a. I Vigili del Fuoco hanno reso noto che non è stata rilevata alcuna criticità. “Al– hanno detto – nessuna particolare criticità e le squadre sono ancora all’interno delle loro sedi”. “Per il– comunicano fonti dell’Areu, l’Agenzia regionale di emergenza lombarda – non è stato effettuato alcun intervento sanitario di soccorso correlato al”. Laè stata avvertita in diverse zone di, i palazzi hanno tremato e alcune persone sono scese in strada. Dalle primela magnitudo è stimata tra 4.3 e 4.8. L’epicentro è a circa 17 chilometri a sudovest di ...

Advertising

FBiasin : Scossa parecchio forte percepita a Milano. L’avete sentita? #terremoto - Corriere : Terremoto a Milano, avvertita forte scossa in Lombardia - fanpage : Una forte scossa di #terremoto è stata avvertita distintamente anche a Milano - ggxrgia : RT @ipertao: Terremoto a Milano. Io vengo dall’Emilia e anni fa ci furono dei tremendi terremoti e so bene la paura e il terrore che ti può… - AEmilyHP : solo ora del #Terremoto avvenuto a Milano ?? Spero stiate tutti bene Un abbraccio a tutti voi?? -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Milano

BERGAMO - Una forte scossa diha colpito la bergamasca ed è stata avvertita anche a. Il tutto è accaduto poco dopo le ore 11.30. In diverse zone della città i palazzi hanno tremato con alcune persone che sono ...e Lombardia: tanti messaggi in rete Ilcon epicentro nel bergamasco di pochi minuti fa non ha lasciato indifferenti numerose persone, che si sono riversate su Twitter per ...Il terremoto avvertito pochi minuti fa a Milano ha spaventato tutti. Paura anche in casa Ferragnez: Fedez e Chiara Ferragni sono scappati in strada nel momento in cui hanno avvertito ...TRENTO. Una forte scossa di terremoto è stata avvertita anche in Trentino poco dopo le 11.30. Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia il sisma ha raggiunto una magnitudo tra 4.3 e 4.8 ...