Terremoto Milano e Bergamo oggi 18 dicembre (Di sabato 18 dicembre 2021) Terremoto oggi a Milano, dove una forte scossa è stata avvertita pochi minuti fa, alle 11:34. L’epicentro del Terremoto è stato a Bergamo, nel Comune di Bonate Sotto. La scossa è stata chiaramente sentita a Milano, Bergamo, Monza e Brescia. Sono molte le zone del capoluogo lombardo in cui il Terremoto ha fatto tremare gli oggetti all’interno delle abitazioni e diverse persone sono sono scese in strada per lo spavento. A registrare il Terremoto la Sala Sismica INGV-Roma, che riporta un evento magnitudo ML 4.4, avvenuto a 2 km est da Bonate Sotto (Bergamo) a una profondità di 26 km, che ha determinato un risentimento sismico su una vasta area. Terremoto in Lombardia: sentito a Bergamo e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 18 dicembre 2021), dove una forte scossa è stata avvertita pochi minuti fa, alle 11:34. L’epicentro delè stato a, nel Comune di Bonate Sotto. La scossa è stata chiaramente sentita a, Monza e Brescia. Sono molte le zone del capoluogo lombardo in cui ilha fatto tremare gli oggetti all’interno delle abitazioni e diverse persone sono sono scese in strada per lo spavento. A registrare illa Sala Sismica INGV-Roma, che riporta un evento magnitudo ML 4.4, avvenuto a 2 km est da Bonate Sotto () a una profondità di 26 km, che ha determinato un risentimento sismico su una vasta area.in Lombardia: sentito ae ...

Advertising

FBiasin : Scossa parecchio forte percepita a Milano. L’avete sentita? #terremoto - Corriere : Terremoto a Milano, avvertita forte scossa in Lombardia - fanpage : Una forte scossa di #terremoto è stata avvertita distintamente anche a Milano - turntoconor : RT @elisewin_doc: Mi immagino un abruzzese in giro per Milano che guarda i locals impanicarsi #Terremoto - lafefe88 : Ma le cavallette quando arrivano? #Terremoto #Milano -