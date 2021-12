Terremoto Lombardia, oggi scossa 4.4 avvertita anche a Milano (Di sabato 18 dicembre 2021) scossa di Terremoto in Lombardia. Di magnitudo 4.4, è stata registrata alle 11.34 in provincia di Bergamo. Il Terremoto è stato avvertito anche a Milano. L’epicentro della scossa è stato localizzato a Bonate Sotto. In corso le verifiche della Protezione Civile. “Terremoto #Lombardia. La nostra #SalaSituazioneItalia è in contatto con le strutture di #ProtezioneCivile sul territorio. Verifiche in corso” si legge in un tweet del Dipartimento di Protezione Civile. “scossa #Terremoto ML 4.4 alle ore 11:34 nella zona di #Bergamo. Al momento, nessuna segnalazione di danni e richieste di soccorso sono giunte alle sale operative dei #vigilidelfuoco”, il tweet dei vigili del fuoco. “Sono in contatto con la ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 18 dicembre 2021)diin. Di magnitudo 4.4, è stata registrata alle 11.34 in provincia di Bergamo. Ilè stato avvertito. L’epicentro dellaè stato localizzato a Bonate Sotto. In corso le verifiche della Protezione Civile. “. La nostra #SalaSituazioneItalia è in contatto con le strutture di #ProtezioneCivile sul territorio. Verifiche in corso” si legge in un tweet del Dipartimento di Protezione Civile. “ML 4.4 alle ore 11:34 nella zona di #Bergamo. Al momento, nessuna segnalazione di danni e richieste di soccorso sono giunte alle sale operative dei #vigilidelfuoco”, il tweet dei vigili del fuoco. “Sono in contatto con la ...

Advertising

Corriere : Terremoto a Milano, avvertita forte scossa in Lombardia - DPCgov : ?? #Terremoto #Lombardia. La nostra #SalaSitazioneItalia è in contatto con le strutture di #ProtezioneCivile sul ter… - ilpost : C’è stata una scossa di terremoto in Lombardia - Andrea07676623 : RT @mariogiordano5: Scossa in Lombardia: ma non sarà mica colpa dei no vax? Si attende il parere di burloni e bassetti #Terremoto #esperti - todorov_denis : RT @mariogiordano5: Scossa in Lombardia: ma non sarà mica colpa dei no vax? Si attende il parere di burloni e bassetti #Terremoto #esperti -