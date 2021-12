Terremoto Lombardia, dall’epicentro di Bonate Sotto il sindaco rassicura: verifiche in corso ma niente panico (Di sabato 18 dicembre 2021) Il sindaco di Bonate di Sotto, epicentro del Terremoto che dopo le 11 ha colpito la Lombardia ed è stato sentito distintamente anche a Milano, rassicura la popolazione. Al momento della scossa «ero in ufficio, l’ho percepita ma non più di tanto. Sono uscito e in paese non c’era allarmismo, né gente presa dal panico», ha detto all’Adnkronos Carlo Previtali. «Faremo verifiche sugli edifici» per accertare che non ci siano immobili lesionati. Intanto è stata confermata dalla sala sismica dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma la magnitudo 4.4: l’epicentro è a Bonate Sotto, paese dell’Isola bergamasca di 6 mila abitanti. La profondità è stata stabilita a 26 chilometri. Tutte le scuole sono state ... Leggi su open.online (Di sabato 18 dicembre 2021) Ildidi, epicentro delche dopo le 11 ha colpito laed è stato sentito distintamente anche a Milano,la popolazione. Al momento della scossa «ero in ufficio, l’ho percepita ma non più di tanto. Sono uscito e in paese non c’era allarmismo, né gente presa dal», ha detto all’Adnkronos Carlo Previtali. «Faremosugli edifici» per accertare che non ci siano immobili lesionati. Intanto è stata confermata dalla sala sismica dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma la magnitudo 4.4: l’epicentro è a, paese dell’Isola bergamasca di 6 mila abitanti. La profondità è stata stabilita a 26 chilometri. Tutte le scuole sono state ...

