Terremoto in Sicilia, scossa di magnitudo 3.5 in provincia di Enna

Un Terremoto di magnitudo 3.5 è avvenuto 5 chilometri a Est di Troina, in provincia di Enna. La scossa è stata registrata dalla Sala sismica dell'Ingv di Roma alle 22,24, ad una profondità di 31 Km.

