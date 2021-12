Terremoto in provincia di Bergamo, avvertita forte scossa a Milano (Di sabato 18 dicembre 2021) Una scossa di magnitudo tra 4.4 è stata registrata alle 11.34 in provincia di Bergamo, con epicentro a Bonate Sotto. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha stabilito la profondità a 26 chilometri. Il Terremoto è stato avvertito anche a Milano: in diverse zone della città i palazzi hanno tremato con alcune persone che sono scese in strada. Sono in corso verifiche da parte della Protezione Civile. DATI #RIVISTI #Terremoto ML 4.4 ore 11:34 IT del 18-12-2021 a 2 km E Bonate Sotto (BG) Prof=26Km #INGV 29226401https://t.co/SMyB3vP3yk— INGVterremoti (@INGVterremoti) December 18, 2021 ? #Terremoto#Lombardia. La nostra #SalaSitazioneItalia è in contatto con le strutture di #ProtezioneCivile sul territorio. VERIFICHE IN CORSO#18dicembre ore 11.45 ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 18 dicembre 2021) Unadi magnitudo tra 4.4 è stata registrata alle 11.34 indi, con epicentro a Bonate Sotto. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha stabilito la profondità a 26 chilometri. Ilè stato avvertito anche a: in diverse zone della città i palazzi hanno tremato con alcune persone che sono scese in strada. Sono in corso verifiche da parte della Protezione Civile. DATI #RIVISTI #ML 4.4 ore 11:34 IT del 18-12-2021 a 2 km E Bonate Sotto (BG) Prof=26Km #INGV 29226401https://t.co/SMyB3vP3yk— INGVterremoti (@INGVterremoti) December 18, 2021 ? ##Lombardia. La nostra #SalaSitazioneItalia è in contatto con le strutture di #ProtezioneCivile sul territorio. VERIFICHE IN CORSO#18dicembre ore 11.45 ...

Advertising

repubblica : Forte scossa di terremoto in provincia di Bergamo, avvertita anche a Milano - rtl1025 : ?? Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha raggiunto una magnitudo tra 4.3 e 4.8 gradi il… - ilpost : Ha avuto una magnitudo di 4.4 con epicentro a Bonate Sotto, in provincia di Bergamo - Al_TheOnlyOne : RT @TgLa7: Una forte scossa di #terremoto è stata sentita a #Milano. Il sisma, di magnitudo 4.4, avvertito alle ore 11.34 in tutta la Lomba… - marycuentos : RT @mondoterremoti: Un #terremoto di magnitudo PRELIMINARE compresa tra 4.3 e 4.8 è avvenuta alle ore 11:34 nella zona/provincia di #Bergam… -