Terremoto in Lombardia, nelle scuole gli studenti si riparano sotto i banchi. Il video durante la scossa (Di sabato 18 dicembre 2021) Diverse le evacuazioni nelle scuole della Lombardia, dopo il Terremoto che ha coinvolto soprattutto le province di Bergamo, Milano e Monza-Brianza di questa mattina. Nel video, alcune studentesse cercano riparo, durante la scossa, sotto i banchi. Nella seconda parte del filmato, l'evacuazione di una scuola nel Milanese. video Facebook L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

