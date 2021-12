Terremoto in Lombardia, forte scossa: scuole evacuate (Di sabato 18 dicembre 2021) Una forte scossa di Terremoto è stata avvertita a Milano e in alcune zone della Lombardia poco dopo le 11.30. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 18 dicembre 2021) Unadiè stata avvertita a Milano e in alcune zone dellapoco dopo le 11.30. L'articolo .

Advertising

Corriere : Terremoto a Milano, avvertita forte scossa in Lombardia - DPCgov : ?? #Terremoto #Lombardia. La nostra #SalaSitazioneItalia è in contatto con le strutture di #ProtezioneCivile sul ter… - ilpost : C’è stata una scossa di terremoto in Lombardia - DonneinQ : RT @Retedellereti: il forte #terremotoMilano magnitudo circa 4,8 delle 11,34 preceduto da altri terremoti in Lombardia negli ultimi giorni.… - MirkoLB88 : RT @SalpadrinoT: Terremoto in Lombardia con epicentro Bergamo, guarda caso dove c'è stato l'epicentro anche del covid è c'è il maggior nume… -