Terremoto in Lombardia, Doglioni (Ingv): «Sono fenomeni abbastanza rari, ma ci saranno sempre» – L'intervista (Di sabato 18 dicembre 2021) La forte scossa di Terremoto avvenuta oggi, 18 dicembre, in Lombardia alle 11.34, con epicentro nel comune di Bonate Sotto, in provincia di Bergamo, a una profondità di 26 chilometri, e a cui ha fatto seguito una seconda scossa di magnitudo 2.2 con epicentro a Osio Sotto è un «evento legato alla convergenza tra la placca Adriatica e la placca Europea verso le Alpi, che si stanno comprimendo di circa 1 millimetro l'anno e questo determina questi fenomeni che posSono essere abbastanza rari, ma ci Sono e ci saranno sempre», come spiegato dal professor Carlo Doglioni, Presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Professor Doglioni, che tipo di ...

