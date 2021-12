Terremoto in Lombardia, diverse scuole evacuate. Scossa avvertita anche a Milano (Di sabato 18 dicembre 2021) Roma, 18 dic – Terremoto in Lombardia, con una forte Scossa avvertita anche a Milano. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma ha confermato la magnitudo 4.4, con epicentro del sisma a Bonate Sotto, comun di seimila abitanti dell’Isola bergamasca. Stando a quanto rilevato, la profondità è stata stabilita a 26 chilometri, con scosse avvertite in diverse zone della Lombardia. La Scossa è stata registrata stamani alle 11.34. Un anno fa, il 17 dicembre 2020, un’altra Scossa di Terremoto era stata avvertita a Milano, con magnitudo tra 3.8 e 4.3 della scala Richter. “Nessuna segnalazione di danni al momento” Nessun danno particolare segnalato, in base a ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 18 dicembre 2021) Roma, 18 dic –in, con una forte. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma ha confermato la magnitudo 4.4, con epicentro del sisma a Bonate Sotto, comun di seimila abitanti dell’Isola bergamasca. Stando a quanto rilevato, la profondità è stata stabilita a 26 chilometri, con scosse avvertite inzone della. Laè stata registrata stamani alle 11.34. Un anno fa, il 17 dicembre 2020, un’altradiera stata, con magnitudo tra 3.8 e 4.3 della scala Richter. “Nessuna segnalazione di danni al momento” Nessun danno particolare segnalato, in base a ...

Corriere : Terremoto a Milano, avvertita forte scossa in Lombardia - DPCgov : ?? #Terremoto #Lombardia. La nostra #SalaSitazioneItalia è in contatto con le strutture di #ProtezioneCivile sul ter… - ilpost : C’è stata una scossa di terremoto in Lombardia - VAB_lombardia : RT @DPCgov: ?? #Terremoto #Lombardia. La nostra #SalaSitazioneItalia è in contatto con le strutture di #ProtezioneCivile sul territorio. VER… - agoacciaio : RT @fcolarieti: Scossa di magnitudo 4.4 nella Bergamasca, terremoto avvertito in tutta la Lombardia -