Terremoto in Lombardia | anche Chiara Ferragni e Fedez in strada | “Siamo corsi giù dalle scale con il cane in braccio | mai sentita una cosa così a Milano”

"Non ho mai sentita una cosa così a Milano". Anche Chiara Ferragni e Fedez hanno sentito la forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 che questa mattina si è verificata in Lombardia, con epicentro nella Bergamasca. I Ferragnez hanno – ovviamente – documentato il tutto sui social, condividendo il grande spavento con i propri followers: "Ero con Fedez stavo per farmi un caffè ho sentito questa mega scossa, siamo corsi giù con il cane in braccio per le scale, i bimbi erano dai nonni. Un'ansia pazzesca", ha raccontato l'imprenditrice digitale ancora visibilmente turbata da quanto accaduto. La coppia abita a Milano, all'ultimo ...

