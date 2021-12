Terremoto | forte scossa avvertita a Milano | epicentro in provincia di Bergamo

Advertising

FBiasin : Scossa parecchio forte percepita a Milano. L’avete sentita? #terremoto - Corriere : Terremoto a Milano, avvertita forte scossa in Lombardia - fanpage : Una forte scossa di #terremoto è stata avvertita distintamente anche a Milano - Amotiniylodo_ : Minchia quanto è stato forte. TREMATO TUTTO #Terremoto - anre1981 : RT @Irene_Silmarien: C'é appena stato il #Terremoto a #Milano oppure ha vibrato tutto così forte perché un'astronave aliena é appena atterr… -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto forte

Una scossa diè stata avvertita nella zona di Milano. L'evento sismico, che è durato alcuni secondi, è stato chiaramente avvertito dalla popolazione: in tanti sui social affermano di aver sentito la ...oggi Grecia M 5.1/ Ingv ultime notizie:scossa in quel di Citera Grazianeddu, come appunto appena scritto, si sarebbe dovuto recare in carcere il 3 luglio del 2020, ma la sera ...Forte scossa di terremoto a Milano, oggi 18 dicembre 2021. Il sisma, è avvenuto poco fa. Sono diverse le segnalazioni sui social.Una forte scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazione a Milano alle 11:35 di questa mattina. L’epicentro, secondo quanto raccolto dall’INGV, è stato nella provincia di Bergamo per una magn ...