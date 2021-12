Terremoto di magnitudo 4 | 4 in Lombardia Epicentro a Bonate Sotto Scossa registrata alle 11 | 34

(Di sabato 18 dicembre 2021) Una fortedisi è verificata in provincia di Bergamo., sisma di4,4 registrato11,34. (immagine: fonte ingv.it) L'articolodi4,4 in 11,34 proviene da Noi Notizie..

Advertising

SkyTG24 : #Terremoto, forte scossa di magnitudo 4.4 avvertita a Milano - rtl1025 : ?? Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha raggiunto una magnitudo tra 4.3 e 4.8 gradi il… - ilpost : Ha avuto una magnitudo di 4.4 con epicentro a Bonate Sotto, in provincia di Bergamo - AdamKowalik : RT @CdT_Online: L’epicentro sarebbe a Bergamo, con una magnitudo di 4,9 - ArrogantAmb_ : RT @mondoterremoti: Un #terremoto di magnitudo 4.4 è avvenuto alle ore 11:34 nei pressi di Bonate Sotto, pochissimi chilometri ad est della… -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto magnitudo

L'epicentro è stato localizzato a Bonate Sotto. In corso le verifiche della Protezione civile Una scossa didi4.4 è stata registrata alle 11.34 in provincia di Bergamo. Ilè stato avvertito anche a Milano. L'epicentro della scossa è stato localizzato a Bonate Sotto. "...Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha raggiunto unatra 4.3 e 4.8 gradi ilche ha avuto il suo epicentro nella zona a ovest di Bergamo. La forte scossa di ...Il terremoto avvertito pochi minuti fa a Milano ha spaventato tutti. Paura anche in casa Ferragnez: Fedez e Chiara Ferragni sono scappati in strada nel momento in cui hanno avvertito ...Il 18 dicembre 2021 si è verificata una scossa di terremoto a Monza, che è stata avvertita in tutta la Brianza.