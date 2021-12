Terremoto di magnitudo 4 | 4 in Lombardia Epicentro a Bonate Sotto Scossa registrata alle 11 | 34

(Di sabato 18 dicembre 2021) Una fortedisi è verificata in provincia di Bergamo., sisma di4,4 registrato11,34. (immagine: fonte ingv.it) L'articolodi4,4 in 11,34 proviene da Noi Notizie..

Advertising

SkyTG24 : #Terremoto, forte scossa di magnitudo 4.4 avvertita a Milano - Agenzia_Ansa : Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia il terremoto ha avuto il suo epicentro nella zona a ovest… - RadioItalia : Amici di Milano e Bergamo state bene? L’epicentro è stato registrato a Bonate Sotto in provincia di Bergamo, ma l… - EmergenzaH24 : RT @DanieleDann1: ?? #Terremoto di magnitudo ML 3.5 registrato alle 22:24 con epicentro a 5 km a est di #Troina (#Enna). #breaking #news #Si… - LaMadreBadessa : RT @mondoterremoti: Un #terremoto di magnitudo 3.5 è avvenuto alle ore 22:24 nei pressi di #Troina, in provincia di Enna. La scossa, che ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto magnitudo

Read More Worldin Grecia, violenta scossa a Kythira nello Ionio 18 Dicembre 2021 Una violenta scossa didi5.1 è stata registrata a 24 chilometri a sudest dell'isola ...Read More Worldin Grecia, violenta scossa a Kythira nello Ionio 18 Dicembre 2021 Una violenta scossa didi5.1 è stata registrata a 24 chilometri a sudest dell'isola ...Il terremoto nella serata di oggi, 18 dicembre, in provincia di Enna. Al momento non vengono segnalati danni o feriti. Un terremoto di magnitudo ML 3.5 è avvenuto nella zona 5 km E Troina (in provinci ...Salve amici di weathersicily.it. Quest’oggi sabato 18 dicembre 2021 alle ore 22:24 è stata registrata, dalle stazioni sismiche dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, una scossa di magnit ...