Terremoto avvertito a Milano | anche Fedez e Chiara Ferragni tra le persone scese per strada dopo la scossa

borghi_claudio : Terremoto molto sensibile avvertito in centro a Milano - rtl1025 : ?? Avvertito #terremoto a #Milano. Anche voi? - Corriere : Avvertito forte terremoto a Milano e in tutta la Lombardia. Scossa di magnitudo 4.4, l’epicentro a Bonate Sotto (Be… - StefanoDeMaron : RT @marcolinguanti: @INGVterremoti Cookie ha avvertito la scossa in anticipo, poi è subito tornata a dormire ?? #Terremoto #Milano #goldenre… - LUCABRAMBILLA24 : Terremoto a Bonate Sotto avvertito anche a Milano: scossa di magnitudo 4.4 -

Ilpochi minuti fa a Milano ha spaventato tutti. Paura anche in casa Ferragnez: Fedez e Chiara Ferragni sono scappati in strada nel momento in cui hannola scossa . Lo ...Tra le moltissime persone che sono scese per strada dopo la forte scossa diavvertita a Milano (epicentro nella provincia di Bergamo, magnitudo 4.4) c'erano anche Fedez e Chiara Ferragni . Il rapper ha postato una "storia" su Instagram: "Oh Dio, stanno parlando di ...Centinaia le testimonianze sui social da parte di chi ha avvertito il terremoto registrato a Bergamo: la scossa è stata sentita in tutta la Lombardia.Il terremoto avvertito pochi minuti fa a Milano ha spaventato tutti. Paura anche in casa Ferragnez: Fedez e Chiara Ferragni sono scappati in strada nel momento in cui hanno avvertito ...