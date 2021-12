Terremoto a nord di Milano, non risultano danni gravi. Un anno fa esatto il precedente (Di sabato 18 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Al momento, i comandi proviciali dei Vigili del fuoco di Milano e Monza e Brianza, non segnalano danni a persone o cose per la forte scossa di Terremoto avvertita chiaramente questa mattina alle 11,34 in molti comuni della nostra zona, a nord di Milano. La sala operativa del Comando di Milano non segnala particolari criticità. tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di sabato 18 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Al momento, i comandi proviciali dei Vigili del fuoco die Monza e Brianza, non segnalanoa persone o cose per la forte scossa diavvertita chiaramente questa mattina alle 11,34 in molti comuni della nostra zona, adi. La sala operativa del Comando dinon segnala particolari criticità. tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

