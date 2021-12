Terremoto a Milano | una fortissima scossa di magnitudo 4 4 dopo le 11

(Di sabato 18 dicembre 2021) Una lunga e fortediè stata percepita a, Bergamo, Lecco, Monza, Pavia e in Svizzera alle 11.34 di oggi, sabato 18 dicembre. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato l’epicentro a Bonate Sotto, un paese di 6.000 abitanti nella zona Est della provincia di Bergamo. Laha avuto una unadi 4.4, ed è avvenuta a una profondità di 26 chilometri. Le scuole die provincia sono state evacuate, e sono in corso verifiche da parte della Protezione civile. A Treviglio, a pochi chilometri dall’epicentro del sisma, gli studenti della scuola superiore Isis Zenale e Butinone sono stati evacuati. December 18, 2021 December 18, 2021 L’osservatorio della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco Numerose le chiamate ai ...

FBiasin : Scossa parecchio forte percepita a Milano. L’avete sentita? #terremoto - Corriere : Terremoto a Milano, avvertita forte scossa in Lombardia - fanpage : Una forte scossa di #terremoto è stata avvertita distintamente anche a Milano - ADM_assdemxmi : RT @direpuntoit: ??Forte scossa di #terremoto in Lombardia, epicentro Bergamo. Sentita anche a Milano e Monza. - Carlanun : RT @Calia24742584: #Terremoto Che paura! A #Milano si è sentita forte. Un bello spavento. ?????? -

Ilnon avrebbe provocato danni, almeno secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco e dalla Polizia locale di. Sono però in corso ancora gli accertamenti e alcune scuole sono state ...Diverse le evacuazioni nelle scuole della Lombardia , dopo ilche ha coinvolto soprattutto le province di Bergamo,e Monza - Brianza di questa mattina . Nel video, alcune studentesse cercano riparo, durante la scossa, sotto i banchi. Nella ...Oggi c'è stata una forte scossa con epicentro vicino Bergamo ma avvertita molto forte anche nel milanese, i commenti sui social ...Tantissima paura questa mattina in Lombardia dove verso le 11:34 un terremoto di magnitudo 4.4 ha scosso in primis Milano. L'epicentro del sisma è stato registrato a Bergamo e ...