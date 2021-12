Terremoto a Milano, scossa di magnitudo 4.4: paura tra la popolazione (Di sabato 18 dicembre 2021) scossa di Terremoto a Milano. Nella mattinata di oggi, sabato 18 dicembre, la terra ha tremato in Lombardia. Secondo i dati registrati da Ingv (l’Instituto nazionale di geofisica e vulcanologia) il sisma è di magnitudo 4.4 ed è stata registrata nella provincia di Bergamo. In L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 18 dicembre 2021)di. Nella mattinata di oggi, sabato 18 dicembre, la terra ha tremato in Lombardia. Secondo i dati registrati da Ingv (l’Instituto nazionale di geofisica e vulcanologia) il sisma è di4.4 ed è stata registrata nella provincia di Bergamo. In L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

FBiasin : Scossa parecchio forte percepita a Milano. L’avete sentita? #terremoto - Corriere : Terremoto a Milano, avvertita forte scossa in Lombardia - fanpage : Una forte scossa di #terremoto è stata avvertita distintamente anche a Milano - mapiele : RT @AlbertoContri: Terremoto a Milano. Sussultorio sentito forte in centro - orgiagi : RT @ultimenotizie: A causa del forte #terremoto la metro M5 di #Milano è stata temporaneamente sospesa per qualche minuto. I VV.FF. stanno… -