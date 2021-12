Terremoto a Milano, forte scossa tra 4.3 e 4.8 di magnitudo: l’epicentro nella provincia di Bergamo (Di sabato 18 dicembre 2021) Una forte scossa di Terremoto è stata avvertita questa mattina a Milano e in Lombardia: la terra ha tremato brevemente ma con una magnitudo considerevole tale da non essere ignorata dalla cittadinanza. Secondo quanto riporta in questi minuti l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’epicentro è situato in provincia di Bergamo. Terremoto tra 4.3 e 4.8 in Lombardia: la segnalazione dell’INGV Mattinata movimentata per la Lombardia, dove si è registrato un Terremoto tra Milano e Bergamo. Al momento non vengono riportati danni, ma solo paura e la distinta sensazione della terra che trema sotto i piedi. Come confermato in questi minuti da un tweet dell’Istituto Nazionale di ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 18 dicembre 2021) Unadiè stata avvertita questa mattina ae in Lombardia: la terra ha tremato brevemente ma con unaconsiderevole tale da non essere ignorata dalla cittadinanza. Secondo quanto riporta in questi minuti l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia,è situato inditra 4.3 e 4.8 in Lombardia: la segnalazione dell’INGV Mattinata movimentata per la Lombardia, dove si è registrato untra. Al momento non vengono riportati danni, ma solo paura e la distinta sensazione della terra che trema sotto i piedi. Come confermato in questi minuti da un tweet dell’Istituto Nazionale di ...

Advertising

FBiasin : Scossa parecchio forte percepita a Milano. L’avete sentita? #terremoto - Corriere : Terremoto a Milano, avvertita forte scossa in Lombardia - fanpage : Una forte scossa di #terremoto è stata avvertita distintamente anche a Milano - andfranchini : RT @Roberta7416: Il terremoto adesso a Milano - pierluigi1899 : RT @masolinismo: ragazzi se milano continua a leggere la parola terremoto terremoto terremoto non dico che poi arriva il terremoto non facc… -