Terremoto a Milano | commento a caldo di Moser e Cecilia Rodriguez

Advertising

FBiasin : Scossa parecchio forte percepita a Milano. L’avete sentita? #terremoto - Corriere : Terremoto a Milano, avvertita forte scossa in Lombardia - fanpage : Una forte scossa di #terremoto è stata avvertita distintamente anche a Milano - Romano61Scara : Scossa di terremoto #Bergamo #Milano - socialmilanism : RT @Zoroback_023: Arrivò a Milano. Nebbia a mezzogiorno e scossa di terremoto. Me ne scappo in Terronia ***Coddio -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Milano

BERGAMO - Una forte scossa diha colpito la bergamasca ed è stata avvertita anche a. Il tutto è accaduto poco dopo le ore 11.30. In diverse zone della città i palazzi hanno tremato con alcune persone che sono ...e Lombardia: tanti messaggi in rete Ilcon epicentro nel bergamasco di pochi minuti fa non ha lasciato indifferenti numerose persone, che si sono riversate su Twitter per ...Il terremoto avvertito pochi minuti fa a Milano ha spaventato tutti. Paura anche in casa Ferragnez: Fedez e Chiara Ferragni sono scappati in strada nel momento in cui hanno avvertito ...Scossa di terremoto in Lombardia, alle 11.34 di oggi, 18 dicembre 2021. Sentito chiaramente a Monza. La scossa è stata avvertita nitidamente anche nel resto della Brianza. Segnalazioni, al momento arr ...