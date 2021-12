Terremoto a Milano | anche Chiara Ferragni e Fedez in strada | le reazioni sui social

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Una forte scossa di terremoto è stata avvertita a Milano poco dopo le 11.30 #ANSA - FBiasin : Scossa parecchio forte percepita a Milano. L’avete sentita? #terremoto - borghi_claudio : Terremoto molto sensibile avvertito in centro a Milano - __Dissacrante__ : Milano al buio da due giorni, zona B parzialmente illuminata. Circonvallazione quasi tutta al buio, da tre giorni.… - laskowski_jaros : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Una forte scossa di terremoto è stata avvertita a Milano poco dopo le 11.30 #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Milano

La scossa diè stata avvertita in tutta la Lombardia. Amolte persone sono scese in strada. Registrata poi una seconda scossa di, meno forte della prima: stavolta l'...Scossa diavvertita anchee provincia: epicentro a Bonate Sotto (Bg): 4,4 la magnitudo Notizia precedente Rozzano. Fa pipì al mercato, daspo urbano e maxi multa per un 40enne Notizia ...L'allenatore della Roma gongola per la goleada in casa dell'Atalanta: Queste vittorie portano mentalità. L'arbitro? Impeccabile.Magnitudo 4.4. avvertito a MILANO e in provincia di BERGAMO in Lombardia. Roma, 18 dicembre 2021 Comunicato Protezione Civile Ecco i DETTAGLI. Evento sismico del 18 Dicembre 2021 ore 11:34. Scossa di ...