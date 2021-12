Terremoto a Bergamo | anche i Ferragnez corsi in strada | “Mai sentita una scossa così forte”

Advertising

La terra trema intorno alle 11.30 di sabato 18 dicembre e la fortissima scossa dimanda in tilt la Lombardia . L' epicentro è a Bonate Sotto , in provincia dia 26 chilometri di profondità. La magnitudo - secondo le prime stime - è stata di 4.4. Ilnon ...Diverse le evacuazioni nelle scuole della Lombardia , dopo ilche ha coinvolto soprattutto le province di, Milano e Monza - Brianza di questa mattina . Nel video, alcune studentesse cercano riparo, durante la scossa, sotto i banchi. Nella ...Terremoto, cosa fare in caso succede? Ecco le regole e i consigli del dipartimento di Protezione Civile. Bisogna ripararsi sotto a un tavolo ...Una forte scossa di terremoto è stata avvertita nella Bergamasca e anche a Milano e in Brianza, attorno alle 11:35 del mattino. Il sisma è stato di magnitudo ...