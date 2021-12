Terremoto 4 4 nel Nord Italia | paura nel capoluogo | scossa avvertita anche fuori regione | palazzina crollata

(Di sabato 18 dicembre 2021) Unadiè statain Lombardia intorno alle 11.34 di sabato 18 dicembre. Stando alle prime informazioni fornite dall’Istituto Nazionale di Fisica e Vulcanologia, l’epicentro si trova in provincia di Bergamo a Bonate Sotto. La profondità è di 26 km e la magnitudo è di 4.4. Laè statanitidamentea Milano tanto che in diverse zone della città i palazzi hanno tremato con alcune persone che sono scese in strada. Laè statanel Bresciano e sui social si stanno moltiplicando le segnalazioni da diverse zone dellatra le province di Brescia, Bergamo e Milano, maa Como e in Monza e Brianza. Laè ...

andreabettini : Scossa di #terremoto avvertita distintamente anche a Milano. Secondo le prime stime magnitudo fra 4.3 e 4.8. Epicen… - Adnkronos : L'epicentro della scossa è stato localizzato a Bonate Sotto. #terremoto #Lombardia - IoCheDicoCose : E comunque anche nel 2015 c'è stato il terremoto a Milano. State calmini. - rmariateresa_ : Che sad raga nel cubotto da noi manco si è sentito il terremoto per il condizionatore che fa il rumore di un elicot… - lucacohen : Mancava il terremoto nel 2021 Eh ma il 2020.. -

#Lombardia. La nostra #SalaSituazioneItalia è in contatto con le strutture di #ProtezioneCivile sul territorio. Verifiche in corso" si legge in un tweet del Dipartimento di Protezione ...Epicentro in provincia di Bergamo. Una forte scossa diè stata avvertita a Milano poco dopo le 11.30, ma anche nell'Hinterland di Segrate, ... Così come a Milano, anche a Bergamo e Pavia e...Il terremoto avvertito pochi minuti fa a Milano ha spaventato tutti. Paura anche in casa Ferragnez: Fedez e Chiara Ferragni sono scappati in strada nel momento in cui hanno avvertito ...Scossa di terremoto in Lombardia, alle 11.34 di oggi, 18 dicembre 2021. Sentito chiaramente a Monza. La scossa è stata avvertita nitidamente anche nel resto della Brianza. Segnalazioni, al momento arr ...