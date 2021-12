Terra dei Fuochi, morta Irene Chianese: aveva solo 34 anni (Di sabato 18 dicembre 2021) Un’altra giovane vittima della , la sua terribile malattia. Deceduta a causa di una grave malattia che non le ha lasciato scampo: ancora una volta, una giovane vita viene spezzata in un luogo che secondo molti è maledetto. Stiamo parlando della Terra dei Fuochi, in Campania, un territorio in cui l’inquinamento ambientale è a livelli ben più che allarmanti. Dalle inchieste della compianta Nadia Toffa ai rapporti dell’Istituto Superiore di Sanità, vasta è davvero la documentazione che evidenzia la stretta correlazione tra i decessi per tumore e l’inquinamento della Terra dei Fuochi. L’ultimo decesso in ordine di tempo è di una giovane donna, che si chiama Irene Chianese. Ti potrebbe interessare anche-> Terra dei Fuochi, secondo l’Iss ... Leggi su ck12 (Di sabato 18 dicembre 2021) Un’altra giovane vittima della , la sua terribile malattia. Deceduta a causa di una grave malattia che non le ha lasciato scampo: ancora una volta, una giovane vita viene spezzata in un luogo che secondo molti è maledetto. Stiamo parlando delladei, in Campania, un territorio in cui l’inquinamento ambientale è a livelli ben più che allarmanti. Dalle inchieste della compianta Nadia Toffa ai rapporti dell’Istituto Superiore di Sanità, vasta è davvero la documentazione che evidenzia la stretta correlazione tra i decessi per tumore e l’inquinamento delladei. L’ultimo decesso in ordine di tempo è di una giovane donna, che si chiama. Ti potrebbe interessare anche->dei, secondo l’Iss ...

Advertising

CardRavasi : Giubilate, o cieli, rallégrati, o terra, gridate di gioia, o monti, perché il Signore consola il suo popolo e ha mi… - SpotifyItaly : Dei fortunatissimi fan di @mengonimarco hanno già ricevuto il regalo di Natale più bello (oltre a 'MATERIA (TERRA)'… - oss_romano : #18dicembre «L’#Africa appare come uno dei luoghi della terra dove la creazione geme in attesa della liberazione»,… - ubgen : @DavidPuente Qualcuno ha anche detto che 'Pirati dei Caraibi' non è un film, ma una docu-fiction Disney sulla terra piatta ?? - ComunistaRosso : 'L'ignoranza è uno dei perni del capitalismo. Ma tutti loro, dai contadini vietnamiti ai cacciatori delle foreste d… -