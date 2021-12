Tennis, Rafael Nadal: “E’ stato un buon ritorno dopo tanto tempo” (Di sabato 18 dicembre 2021) Abu Dhabi centro del mondo dello sport in questa fase? Sembrerebbe di sì. dopo che il sipario è calato sul circuito di Yas Marina in F1, c’è spazio per il festival acquatico con le gare dei Mondiali di nuoto in vasca corta a prendersi le luci della ribalta. Oltre a ciò, il Mubadala World Tennis Championship, torneo di esibizione di Tennis, è stata l’occasione per rivedere all’opera dopo tanto tempo Rafael Nadal. Il maiorchino, assente dall’agosto scorso (sconfitta a Washington contro il sudafricano Lloyd Harris), ha quindi ripreso a giocare. Il match disputato contro lo scozzese Andy Murray è stato un test probante per Rafa, costretto ad arrendersi sullo score di 6-3 7-5. Nadal, però, dal confronto sul cemento di Abu ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) Abu Dhabi centro del mondo dello sport in questa fase? Sembrerebbe di sì.che il sipario è calato sul circuito di Yas Marina in F1, c’è spazio per il festival acquatico con le gare dei Mondiali di nuoto in vasca corta a prendersi le luci della ribalta. Oltre a ciò, il Mubadala WorldChampionship, torneo di esibizione di, è stata l’occasione per rivedere all’opera. Il maiorchino, assente dall’agosto scorso (sconfitta a Washington contro il sudafricano Lloyd Harris), ha quindi ripreso a giocare. Il match disputato contro lo scozzese Andy Murray èun test probante per Rafa, costretto ad arrendersi sullo score di 6-3 7-5., però, dal confronto sul cemento di Abu ...

